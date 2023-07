Avís per calor nocturna a tota la costa: mínimes tropicals i tòrrides

Avís a tota la costa i prelitoral

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dm. 02:00 a dc. 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



July 10, 2023

Quines mínimes es poden registrar?

Temperatures mínimes per l'avís de calor

Com es pot saber el percentil 98?

Percentil 98 per a les màximes d'estiu (juny-agost 2013-2022)

Percentil 98 per a les mínimes d'estiu (juny-agost 2013-2022)





a la vista. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per primera vegada aquest estiu un. Es tracta d'una novetat d'enguany i que adverteix de. La propera matinada serà tòrrida en alguns punts (valors que no baixaran dels 25) i tropical arreu (mínimes per sobre dels 20 ºC).Ja fa uns setmanes el Meteocat va activar un avís per calor nocturna a l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. Tanmateix, aquesta vegada és, afectant les ciutats de, Tarragona i Girona amb les seves respectives àrees metropolitanes. Afecta la nit de dilluns a dimarts i també la de dimarts a dimecres.L'avís afecta des de l'Alt Empordà fins al Montsià –incloent tota el litoral i, en el cas del prelitoral, des del Pla de l'Estany a la Terra Alta. Són en totalde les vegueries de Girona, Barcelona, Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.D' avisos de calor nocturna n'hi ha de dues tipologies. En aquesta ocasió, és de grau 2 i, per tant, deLlindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6):s'activarà quan la temperatura màxima superi el percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos d’estiu.Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6):s’activarà l’avís quan la temperatura màxima superi el percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos d’estiu en més dos graus.Si es compleix l'avís del Meteocat estaríem parlant de valors de 25,9 ºC a Barcelona, 23,8 a Tarragona o 23,9 a Tortosa. A continuació, podeu consultar les mínimes que marca l'avís per calor nocturna a totes les capitals de comarca.Els avisos de calor i de fred es basen en els percentils . Es tracta d'una mesura estadística que s'obté d'ordenar i agrupar una sèrie de dades –en aquest cas les temperatures d'estiu dels darrers 10 anys- de menor a major en 100 parts iguals.El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada. En el cas de calor diürna,de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor.D'aquesta manera, per als avisos de calor diürnade la sèrie 2013-2022: per exemple 33,7 a Barcelona, 37,9 a Girona o 39,7 a Lleida-. Els avisos adverteixen a la població de la possibilitat de ser superats i, per tant, de produir-se temperatures extremes. En el cas de les temperatures nocturnes, l'avís només s'aplica al litoral i prelitoral.

