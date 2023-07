Retiren unes galetes venudes a Catalunya per contenir «burundanga»

⚠️ Alerta por presencia de atropina y escopolamina en galletas con pepitas de chocolate sin gluten.

🚫 No consumir

▶️Nombre: Gerblé sin gluten. Galletas con pepitas de chocolate.

▶️ Marca: Gerblé

▶️ Lote: 51914913

📌 https://t.co/7h2WCcstMl pic.twitter.com/F3RrORPgor — AESAN (@AESAN_gob_es) July 7, 2023

Alerta alimentària per unesvenudes en supermercats de. L'Agència Espanyola dei Nutrició (AESAN), que depèn del Ministeri de, ha ordenat la retirada d'aquest producte perquè conté, un component que col·loquialment es coneix com la droga de la "".Han estat lesqui han transmès l'alerta a l'després de detectar també en les galetes restes d'un medicament conegut com a atropina. En concret, es tracta de les galetes amb trossets de xocolata sense gluten de la marca. Tot i que l'avís ha vingut de Catalunya, l'empresa ha informat que els lots s'han distribuït a la resta de l'Estat.El nom del producte ésmentre que els lots afectats són els de número 51914913 amb una data de caducitat de 20/09/2023. El govern espanyol ja ha ordenat la retirada de tots els productes afectats dels principals canals de comercialització, però també recomana a les persones que ja el tinguin a casa seva que s'abstinguin de consumir-lo.

​

