Tres falsos mites sobre l'estalvi de benzina

De vegades, per voler ser més eficient s'acaba essent-ho menys. Un dels aspectes on més es dediquen esforços per ser-ho és en la conducció:, amb els preus a l'alça des de la inflació . Hi ha una sèrie de consells, com noper dur el motor a menys revolucions que són claus per reduir la. En canvi, hi ha una sèrie d'altres consells que, en comptes d'ajudar, acaben per perjudicar la conducció eficient. Aus descobrimUna de les falses veritats més esteses té a veure amb la. El rumor diu que, si s'inflen per sobre de les pressions recomanades, es podrà reduir la mitjana de consum es basa a pensar que, un fet determinant per circular sense gastar tant.: a mitjà termini les rodadures es desgastaran de manera desequilibrada i, per tant, s'hauran de. El poc estalvi que pugui haver-hi en elqueda desvirtuat pel preu d'un, tant en diners com en temps.A més del cost econòmic, també es perd en. Com més inflades estiguin les rodestindran amb l'asfalt. Sense un bon contacte entre superfícies el risc dees multipliquen. Portar massa pressió als pneumàtics s'agreuja durant els, quan les rodes esa causa de lade l'asfalt.Els fabricants de vehicles indiquen que cal inflar els pneumàtics respectant elspel model concret. Es recomana fer un seguiment de l'estat de les rodes. Per fer-ho, cal que els: si es porta estona circulant és probable que les xifres reflectides estiguin 'inflades' respecte als valors reals.Baixar ambés una pràctica intuïtiva amb efectes contraproduents. A priori tenir elsense cap marxa engranada hauria de desestressar-lo, i per tantcombustible per funcionar. A la pràctica, des que els vehicles fan servir elde combustible per abastir el motor, si no es té el peu a l'accelerador es gasta més quan es té el ralentí, com passa amb el punt mort, que quan es reté el motor amb una marxa.Més enllà d'haver-hi maneres més eficients pel consum, fer les baixades amb punt motor és arriscat per la. Lagenerai és propici a sobreescalfar els frens . De fet, aquest tipus de conducció estài pot arribar a comportarper conducció temerària.Hi ha conductors que ho porten un pas més enllà: conduir sense tenir el. En aquest escenari els. Ni lesni deestaran operatives, perquè depenen del motor. Són duesbàsiques per no acabar estimbat al marge d'algun revolt tancat.Un dels companys de viatge amb mésde gastar és l'. Els conductors més garrepes tenen unsobre si tenir-lo obert o mantenir-lo tancat, calculant elque està afegint. En tot cas, l'aire condicionat és menys mala opció del mite que s'ha creat al seu voltant.Durant els mesos d'estiu, la calor s'acumula a l'interior del vehicle., un factor de superar la taxa d'alcohol permesa. Per tant, tard o d'hora s'haurà de refrescar, per menys o més ganes que es tingui d'arribar al destí. Hi ha dues opcions per fer-ho: o aire condicionat o obrir les finestretes. Si s'ha de fer en marxa, la dicotomia es resol a favor de l'opció de l'aire: laque generaaugmenta el consum molt per sobre del que pot suposar tenir l'aire condicionat obert.

