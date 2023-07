Una «haka», protagonista de l'enèsima polèmica a la selecció espanyola femenina

La «haka»: de fer-se viral a generar polèmica

this from their training last week pic.twitter.com/1B1wst9eFJ — meg 🇫🇷/🇭🇹🇲🇦 (@frawnts) July 9, 2023

Enèsimaa la, aquest cop amb una haka pel mig. Quan faltenlaespanyola ha hagut d'esborrar un vídeo per considerar-se, un dels països amfitrions juntament amb Austràlia. La polèmica trenca la pau momentània que s'havia fet a la selecció arran de la inclusió de tres jugadores del Barça per la llista de la competició després d'uns mesos apartades. Tot plegat, genera un ambient enrarit al vestidor de' quan no feia ni 24 hores que havien aterrat a Nova Zelanda.El vídeo que ha generat crítiques té la haka com a protagonista. Hi surten quatre jugadores de la selecció - Jenni Hermoso, Misa i les blaugrana Salma Paralluelo i Laia Codina- durant un entrenament. Les quatre assagen una haka, un ritual icònic d'origen mahorí. La federació va penjar la publicació amb el missatge "Sembla que encaixem".Des des'ha criticat el vídeo per banalitzar el ritual de la haka, que les seleccions esportives del país acostumen a fer abans dels partits i amb una forta càrrega simbòlica. Afa uns mesos es va fer viral gràcies al periodista i streamer, que la feia servir per agrair a qui es feia subscriptor del canal i que va suposar un autèntic fenomen de masses.Tot i que el compte oficial de la selecció ha esborrat el vídeo, alguns usuaris dehan recuperat el vídeo i centenars d'usuaris s'han sumat a les crítiques rebudes. No és el primer cas del. Fa uns dies també va circular un fragment, en aquest cas de la selecció dels. Una de les jugadores neerlandeses feia un, també durant un entrenament.

​

