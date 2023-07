Tanquen parcialment la platja de Sant Adrià per protegir un niu de pollets

✋Amb @AjSantAdria balisem una zona de platja a la desembocadura del riu Besós per protegir una posta de corriol petit (charadrius dubius), espècie protegida



Mantindrem la mesura fins a final de juliol per garantir-ne la viabiliat



✅Vetllem per la protecció de la fauna pic.twitter.com/ESy0nfdvSs — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 9, 2023

Al 2015 ja va passar

El passat de la platja

L'(Barcelonès) ha tancat parcialment la platja de la desembocadura del Besòs per protegir unde corriol petit. Segons ha informat el cos d'agents rurals per xarxes socials, la mesura s'allargarà"per garantir-ne la viabilitat".No és la primera vegada que aquest fet té lloc.a la mateixa platja i va ser tot un èxit, tenint en compte que és una zona amb molta pressió humana. La reproducció va ser possible, ja que el 2014 l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb col·laboració de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs va construirde la barrera de sorra de la desembocadura i evitar que fos trepitjada. L'objectiu també era permetre-hi l'extensió de la vegetació i, alhora,El passat de la platja ja ha sigut notícia en altres ocasions. Eles va detectar una presència generalitzada de metalls pesants que eren. Després de més de dos anys tancada, la platja de Sant Adrià anava a tornar a obrir aquest mes d'agost, ja que han començat les

