El cas de Lia Sikora: com la misogínia virtual se'n va a la guerra per la infidelitat d'una influencer

Desenes de comentaris amb la paraula Foto: Victor Rodrigo

Els centenars de comentaris a Instagram Foto: Instagram

Els comentaris que ha rebut Jonata Foto: Instagram

La ganga de furсiаs con un historial dantesco de cuernos a sus espaldas saliendo a defender a Lia Sikora: pic.twitter.com/OqTaPEAkae https://t.co/N49CMSkuS2 — Revеn (@RevenKZ) July 8, 2023

Jonata cuando vuelva a ver a lia sikora pic.twitter.com/RFeaS8WVid — Rex (@Borrexx_) July 7, 2023

Subimos video a tiktok explicándoles la situación. Quien se haya tomado un minuto de su vida para poner barbaridades por ahí que se lo vea, lo agradeceremos✌🏼 — Lia Sikora (@liasikora) July 7, 2023

Un missatge molt calat entre els joves: els influencers també hi participen

banco totalmente lo que dice de lia sikora pic.twitter.com/3ZdlOMkMnt — ʰᵘᵉʳᶠᵃⁿᵒ 💘 (@Huerfano__) July 9, 2023

Home no me jodas que esti gallu ye al que cazaron con Lia Sikora y que, ya va unos días, se mofaba del guajin Jonatan.

Lo puto peor del deporte.pic.twitter.com/mbJ6HL0HKP — Elopi33 (@elopi23) July 7, 2023

El puto ex de lía sikora está basando pic.twitter.com/dFa9MSjCGN — Vader❤️ (@vadereleven11) July 10, 2023

"Puta guarra, desgraciada, ets una prostituta, com t'atreveixes, tant de bo deixis de ser influencer, t'has follat a tothom, sou totes iguals". Són algunes de les-literalment- deque afloren a totes les imatges, piulades i vídeos de la influencer canària, després de ser protagonista de la premsa rosa digital. Es pot comprovar a qualsevol plataforma: desenes de vídeos de TikTok, fins i tot els de fa setmanes, o posts d'Instagram dels darrers dies.Hi posen una paraula: "Totes". És una abreviació d'una frase vexatòria contra les dones molt estesa entre els joves. En castellà és Todas Putas. Perquè l'algoritme de TikTok no ho censuri, posen només la primera. Aels insults estan a l'ordre del dia. Presència majoritària de nois, joves i adults homes, però també de dones que li retreuen "promiscuïtat" o altres valoracions morals contra ella.Contrasta de manera més categòrica amb els missatges que rep Jonata a les seves xarxes socials. Paternalistes, amb un to de protecció gairebé de manada, que(ni tan sols la germana o la cosina),El mateix tiktoker català ha hagut de sortir a demanar que el deixessin en pau, que deixessin a Sikora en pau i que no necessitava ajuda de ningú.el cas és encara més flagrant., generant milers de piulades, respostes, insults, bromes, acusacions i altres filtracions que exposaven part de la seva vida privada. A principis d'aquesta setmana, la jove ha acabat esborrant bona part del seu contingut per no haver de seguir rebent tot aquest assetjament. Els és igual als seus protagonistes: van al contingut encara més antic i segueixen responent el mateix. Coneguts comptes incel, d'homes que reivindiquen proclames d'ultradreta, misògines o xenòfobes, han estat protagonistes.Han arribat a fer insinuacions de pallisses i violència de gènere. Un dels vídeos amb més interaccions de la darrera setmana és aquest, on es fa referència al'exjugador del. La majoria se senten orgullosos i es reivindiquen entre ells. S'autoanomenen "directors d'orquesta" per saber viralitzar bromes amb aquest tipus de missatges i es piquen el pit amb els punys aplaudint a aquell que se li ocorre la més graciosa o feridora, quan sortia a la llum un vídeo d'ella en una discoteca petonejant-se amb un noi que no era la seva suposada parella,, de 20 anys. A partir d'aquí, el tsunami de reaccions va ser imparable.En menys d'un dia va haver de sortir ella mateixa, acompanyada de la seva suposada parella, a fer un vídeo per aclarir que no estaven junts en el moment en el qual ella havia estat gravada fent-se petons amb un altre noi. Explicacions que no van servir de gaire per frenar l'allau d'insults i vexacions que patiria (i pateix encara) a totes les xarxes socials. Sikora és el darrer exemple de l'existència de la manosfera i laa les quals es veuen exposades influencers, creadores de contingut i altres noies joves a internet.Sota el paraigua dels problemes que poden tenir els creadors de contingut en les seves vides personals o íntimes, molts d'aquests influencers propaguen missatges masclistes o molt crítics amb les dones des d'una perspectiva feridora, gairebé de tribu. No van ser pocs els que van opinar sobre el tema eno directes a Instagram. "És la més puta de totes", diu en directeFins i tot la persona amb la qual es feia petons Sikora,(ZonaGemelos) va decidir participar de tot plegat i la seva exparella,, també va decidir participar de l'escarni.Fa pràcticament una setmana que va esclatar aquest escàndol digital i les conseqüències del sisme segueixen rebotant per les parets de les xarxes socials.han filtrat nous vídeos d'altres moments de tots dos en situacions compromeses i el seu nom segueix apareixent com a tendències a Twitter Espanya.Altres creadores com la mallorquina que va participar a La Velada 3 de l'Ibai, han estat víctimes col·laterals d'aquest escarni sense haver dit absolutament res de tot plegat. L'emergència social del masclisme i la misogínia també es van notar, de manera severa, en plataformes tan contemporànies i transgressores com les xarxes socials.

