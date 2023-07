L'Hospital Clínic posa en alerta la ciutadania: «Cal vigilar més els símptomes dels cops de calor»

Infants i persones d’edat avançada, els més vulnerables

L'arribada d'una nova onada de calor ha disparat les alertes pel risc a patir un cop de calor. Per fer-hi front, aquest dilluns al matí lha fet una crida a seguir les recomanacions per evitar-locs. Són consells senzills: des det a. A més, elha alertat que les patologies produïdes per la calor estan “molt infradiagnosticades”. Així ho ha explicat aquest dilluns la internista de l’Àrea d’Urgències,, que ha apuntat que. L’estiu passat, i a Espanya es van registrar 4.700 morts atribuïbles a les altes temperatures.A banda de la simptomatologia derivada dels cops de calor clàssics, és a dir, persones que arriben a l’hospital ambi gairebé en coma, hi ha unaabans i que és important revertir. En aquest sentit, Gómez-Angelats ha dit que cal estar alerta quan es produeixi una sudoració abundant, mal de cap, rampes o, fins i tot, nàusees o diarrea.En aquest sentit, la doctora ha apuntat que el més important éso amb uni hidratar-se. En cas que els

Gómez-Angelats ha explicat les persones d’edat avançada i els infants són les més vulnerables, ja que els primers tenen el sistema termoregulador “atrofiat” i els segons, en desenvolupament.

“Després de 24 o 48 hores de l'inici de l’onada de calor, comencem a veure que gent gran i amb patologia prèvia no ve pel cop de calor sinó per un esgotament per calor”, ha assenyalat Gómez-Angelats, que ha explicat que“El que intentem és identificar per què es descompensen els malalts” i posar-hi aturador, ha dit la doctora, i ha alertat que en cas contrari, el malalt “acabarà amb un cop de calor clàssic”. “Veiem molts malalts que quan arriben a urgències comencen a recuperar-se perquè hi ha aire condicionat”, ha assenyalat, “però com que tenen una patologia prèvia pensen que això ho fa la malaltia, però és la calor”.La doctora ha subratllat la necessitat d’, entre les 12 i les 16, i ha recomanatja que les temperatures són més suaus i és més fàcil trobar zones d'ombra, així com una

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola