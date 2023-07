L'escola de negocis de la UPF, assenyalada per denúncies, sexisme, baixes i pràctiques abusives

de la Universitat Pompeu Fabra, l'escola de negocis de la facultat, ha estat l'escenari d'un clima laboral tòxic, abusiu i sexista en els darrers mesos que ha provocat una denúncia per assetjament laboral, crisis d'ansietat, dimissions, acomiadaments i baixes laborals. Segons una investigació del diari Ara , tot concideix a partir dels canvis impulsats pel nou subdirector general d'estratègia i desenvolupament de negoci, C.P.Es va incorporar el setembre del 2022 i va ser acomiadat el febrer del 2023. El motiu: una "falta molt greu". Tal com expliquen els periodistes, diversos testimonis de la plantilla asseguren que el problema prové de més enrere, abans dels canvis de la subdirecció.i malestar general que va provocar que set persones haguessin d'agafar la baixa, altres marxessin de manera voluntària i s'acomiadessin treballadors, alguns d'ells per vies judicials", expliquen des del rotatiu barceloní.de caràcter privat, que està vivint un procés de canvis per aconseguir acreditacions internacionals a nivell acadèmic. Per això des de la direcció van impulsar l'arribada de C.P, focus de molts d'aquests problemes.En aquest ambient,"comportaments hostils i desagradables", situacions sexistes, "coaccions i amenaces", "un lideratge abusiu" i una manera de treballar que provocava situacions d'incomunicació, aïllament i divisió. Lfent una comissió instructora, es va situar de part de les denunciants,i van acusar-les de no aportar proves.El comitè d'empresa de la facultat va recollir això, segons l'Ara, de la darrera reunió: "Una barreja de reprimenda contra els treballadors sobre el procés de denúncia i un discurs sobre la relació UPF-BSM que no era el moment ni lloc de fer-lo".que ha acabat denunciant la facultat per un procés que considera que no ha estat adequat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola