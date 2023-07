Barcelona, «capital d'Espanya», i un Museu de l'Holocaust: les propostes culturals del PP català

Aquest dilluns, el PP català ha presentat les seves. Ho han fet el candidat per Barcelona,, i el cap del grup popular a l'Ajuntament de Barcelona,en una compareixença davant del MACBA, al cor del Raval. Martín Blanco ha assenyalat que volen que Barcelona sigui lai ha assegurat que sempre que el PP ha governat a l'Estat, Catalunya se n'ha beneficiat perquè ha rebut diners per les seves "gransculturals com el Palau de la Música i l Liceu". El candidat ha assegurat que l'Estat farà més inversions d'aquest tipus si guanyen les eleccions.Martín Blanco, després d'esmentar el pes de la indústria editorial a Barcelona, s'ha referit a les llengües catalana i espanyola: "Totes dues llengües són cultura catalana i integren la cultura espanyola". No només això, sinó que el candidat ha afirmat que "al català li anirà millor si va". El dirigent del PP ha presentat aquest lligam entre el català i l'espanyol com un exemple de la "unitat d'Espanya".El candidat del PP també ha proposat quesigui més aprofitat com un espai cultural de la ciutat de Barcelona i, en record a la presència jueva, ha defensat que s'hi instal·lés unen record de la tragèdia patida pels jueus. Una proposta que ha permès a Daniel Sirera explicar que presentaran al proper ple municipal una iniciativa perquè es reprenguin lesinterrompudes per "l'alcaldada d'Ada Colau". Ha aprofitat per criticar el govern de Colau per mostrarMartín Blanco s'ha desmarcat de la censura patida per diverses obres d'art i muntatges teatrals des quegoverna en diversos municipis., ha dit, i ha assegurat que el PP "és el partit de la llibertat". Però no ha deixat passar l'ocasió per intentar equiparar censura des de les institucions a boicots per part de grups de protesta, i ha recordat els "que s'han produït a Catalunya contra actes d'Albert Boadella o de Cayetana Álvarez de Toledo"

