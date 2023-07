Deu consells per sobreviure l'onada de calor d'aquesta setmana

Beu aigua fresca de manera regular encara que no tinguis set. Fes àpats lleugers i pren aliments rics en aigua.

encara que no tinguis set. i pren aliments rics en aigua. Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol. A la nit obre les finestres de casa per refrescar-les.

A la nit obre les finestres de casa per refrescar-les. Evita el sol directe, porta una gorra o un barret. Utilitza roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses.

No deixis persones vulnerables tancades dins del cotxe.

Si tens animals de companyia , procura que no estiguin al sol i hidrata'ls

, procura que no estiguin al sol i hidrata'ls Si creus que casa teva no és prou segura durant els episodis de calor extrema, pensa en llocs pròxims on puguis mantenir-te fresc i planifica com arribar-hi abans que comencin les condicions perilloses.

durant els episodis de calor extrema, pensa en llocs pròxims on puguis mantenir-te fresc i planifica com arribar-hi abans que comencin les condicions perilloses. Intenta que casa teva sigui més resistent a la calor: cortines fosques, contrafinestres exteriors més eficaces que les interiors, aïllament tèrmic...

cortines fosques, contrafinestres exteriors més eficaces que les interiors, aïllament tèrmic... Parla amb el teu metge sobre com preparar-te si pateixes alguna malaltia o prens medicaments.

sobre com preparar-te si pateixes alguna malaltia o prens medicaments. Informa't a través del teu municipi dels refugis climàtics que tens a prop de casa.

En les pròximes quaranta-vuit hores,amb termòmetres queen diversos punts del país. Elha emès diverses alertes per perill de calor, amb una d'especial rellevància per calor intensa a partir de dimarts al migdia., per aquest augment sever dels termòmetres.Dimarts serà el dia més complicat de la setmana, segons les previsions. En les pròximes hores podria canviar , amb nous dies amb altes temperatures. A partir de la tarda, divuit comarques estaran en perill alt per calor:Per això mateix,per tal que la ciutadania no es vegi afectada per la calor ni pateixi cap problema de salut per les elevades temperatures. Aquestes són les principals recomanacions queperquè l'onada de calor no t'afecti:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola