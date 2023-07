El feminisme «pragmàtic» de Sumar després d'Irene Montero

Les propostes: 200 euros per fill i telèfon per "homes en crisi"

Fa mig any, al novembre, diputades de tots els partits -menys Vox, Cs i el PP-, periodistes i treballadores deles concentraven a l'escala principal de la cambra catalana per enviar un rotund missatge dea la ministra d'Igualtat,. Ho feien després que la impulsora de la llei del "" hagués estat víctima d'atacs masclistes per part de l', que havia carregat contra la líder de Podem amb mentides com assegurar que el seu únic mèrit és haver "estudiat en profunditat"El suport de representants catalanes no es va reproduir, però, entre les principals companyes de l'espai polític de Montero., vicepresidenta segona i ara líder de, va protagonitzar unque esdevenia un espòiler del que seria el posterior veto a la ministra d'Igualtat a les llistes d'aquest 23-J , que s'ha escenificat també aquest dimarts: Sumar ha celebrat un acte per anunciar les seves propostes sobre feminisme, però ho ha fet sense la ministra d'Igualtat. És a dir, sense qui ha liderat aquest àmbit des del 2020.La dirigent de Podem no ha tingut espai en un cartell on, a banda de Díaz, hi han cabut la recentment nomenada portaveu de feminismes de Sumar,, la diputada a Colòmbia, la regidora de Más Madrid, l'exdiputada de Podem a la Comunitat de Madrid, i l'actriu, en aquest cas com a moderadora. "I la ministra d'Igualtat?", es preguntaven usuaris a les xarxes socials. De fet, Montero no participarà en cap dels actes de la campanya de Sumar. "El protagonisme serà pels candidats", deia ara fa una setmana l'equip de Díaz, per justificar l'absència. Ni Carrascal, ni Duval, ni Elías, ni Serra ni Alonso són candidates aquest 23-J, tot i el seu paper en la campanya.L'acte, celebrat al Teatre Pavón de Madrid, ha suposat el cop de porta al feminisme encarnat per Montero en aquests últims quatre anys de legislatura, que tanquen amb la llei del "només sí és sí" - alterada pel PSOE amb el suport del PP per la polèmica al voltant de les excarceracions- que ha posat elal centre, i amb la reforma de lacom a principals mesures. Unes polítiques molt aplaudides per alguns col·lectius, però també repudiades per altres, com leso diversos corrents que han qüestionat els posicionaments sobre l'o elsdel govern progressista.I davant d'aquesta divisió del moviment feminista als carrers -que s'ha deixat veure amb les grans manifestacions com la del 8-M d'enguany- Díaz aposta per un feminisme, que aplegui majories, i que abandoni les batalles identitàries. "Evitant la polarització que s'ha produït en els últims temps", remarquen fonts de Sumar. Un plantejament centrat en propostes palpables que van més enllà dels debats de caràcter ideològic. Un feminisme, en definitiva, que planti cara al masclisme, però queels corrents ideològics interns d'un moviment ampli i complex.Aquesta voluntat d'un feminisme de consens menys transgressor es recull en el programa electoral de Sumar sota el títol "". I l'encarregada de defensar i desgranar les propostes és, precisament,, fitxatge de Sumar referent en l'activisme trans amb el qual la formació pretén encarnar un feminisme "obert, dialogant i integrador", que ampliï drets "per a tothom". Una figura que també ha deixat anar discrepàncies en públic vers Montero i Iglesias durant les negociacions per organitzar l'espai a l'esquerra del PSOE. De moment, però, no es postula com a futura ministra -o vicepresidenta- d'Igualtat, i és que el seu entorn assegura que no vol dedicar-se a la primera fila política sinó a l'assessorament en feminismes.Què incorpora el programa de Sumar en aquesta matèria? Obvia la llei del "només sí és sí", i tampoc planteja qüestions referents a la. En públic, Díaz s'ha limitat a dir que van existir "errors" en la llei de Montero, sense abordar a fons la qüestió ni mostrar obertament la seva opinió. En privat, però, les coses canvien i Sumar té molt clar que vol enterrar aquesta qüestió, que perceben com un element que "resta". Fins i tot, president del govern espanyol i candidat del PSOE, ha defensat amb més eficàcia la llei que equipara l'abús i l'agressió que la vicepresidenta segona del govern espanyol. "És una bona llei" que defensa a les dones, va proclamar en una entrevista a El Programa de Ana Rosa.Però més enllà de passar pàgina de les grans línies de l'última legislatura, quines són les propostes concretes de Sumar? Una de les que més remarquen des de la formació és la creació d'una, si bé és una proposta que ja incorporava Unides Podem al seu programa a les eleccions generals del 2019 i que no s'ha fet efectiva aquesta legislatura.Les propostes de Díaz també són més econòmiques i centrades a augmentar el temps lliure, amb permisos retribuïts. Es planteja un suport monetari per a les famíliesi ampliació del permís fins a. No només per a les monoparentals: també proposen dues setmanes addicionals de permís per naixement per ambdós progenitors -fins arribar a- i unaper fill fins als 18 anys.I no només hi ha propostes per a les dones i progenitors. Una de les mesures noves que es plantegen al programa de Díaz són accions dirigides als homes per a la prevenció de violències masclistes. Concretament, proposen unLa finalitat és donar atenció orientada a buscar "alternatives no violentes" derivant a serveis que treballin "altres formes de masculinitats" i que fomentin les cures i l'empatia. En aquest punt, Sumar remarca explícitament al programa que el finançament d'aquest servei no suposarà "en cap cas" una disminució dels recursos per als programes contra la violència de gènere.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola