Manresa és la ciutat amb més infidelitats de l'Estat, segons un portal de cites

Els catalans es mantenen com els més infidels de l'Estat. Així ho assegura un estudi d'Ashley Madison, un dels portals de cites per persones casades més popular, amb milions d'usuaris arreu del món. Catalunya protagonitza el podi complet, amb quatre de les 10 ciutats més infidelitats.Un any més, Manresa lidera la classificació, que ja havia estat la primera ciutat l'any 2021 i el 2022. En aquest sentit, l'estudi encarregat per Ashley Madison, recomana a l'Ajuntament de Manresa que ho faci servir com a reclam turístic.Girona i Barcelona completen el podi de les parelles més infidels de l'Estat. De fet, les ciutats catalanes monopolitzen el rànquing:també entren a la llista, que recull les 20 ciutats amb més infidelitats de tot l'Estat.Pel que fa a la resta de l'Estat, León, Toledo i Granada són els municipis destacats. El top 20 el completen ciutats com, Marbella,, Lugo, Santiago de Compostela i Salamanca i Fuengirola.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola