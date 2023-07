Puigdemont descarta viatjar a Estrasburg pels dubtes sobre la immunitat

A aquestes hores, ja hauria d’estar viatjant cap a Estrasburg per assistir al ple del @Europarl_CAT. Esperàvem una resposta assertiva del Parlament sobre la nostra immunitat de deslpaçament, ambigüament qüestionada a la sentència del TGUE, però tot el que hem rebut és que arribat… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 10, 2023

Pendents del Suprem

Els eurodiputats de Juntsno viatjaran a Estrasburg, on aquesta setmana hi ha ple del, pels dubtes sobre la seva immunitat després de la sentència del(TGUE). Els dos dirigents independentistes es quedaran a, perquè la resposta que han rebut de l'Eurocambraen cas que el jutgedicti una nova euroordre un cop la justícia europea ha avalat el suplicatori i els ha deixat sense immunitat. A través de Twitter, Puigdemont ha lamentat la poca claredat del Parlament Europeu, que s'ha limitat a dir que "prendrà totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment". "Més ambigüitat", ha criticat el dirigent independentista.La sentència de la setmana passada del TGUE, que no és ferma i que els exiliats recorreran, plantejava dubtes sobre la. Aquesta protecció és la que permet als eurodiputats viatjar per Europa per fer la seva feina i no s'havia posat en dubte durant el procediment del suplicatori. En la resolució, la justícia europea insinua que aquesta immunitat tampoc se'ls aplica un cop se'ls han retirat les altres -és a dir, la immunitat a l'estat espanyol i la immunitat als països de la UE- i és per això que Puigdemont i Comín van preguntar al Parlament Europeu quina era la seva situació, de cara a poder assistir al ple que comença aquest dilluns. La resposta no ha estat suficient per sortir de Bèlgica i entrar a França, un país que en cas d'ordre europea de detencióa Espanya.La situació a hores d'ara, com ha denunciat Puigdemont, és incerta i els exiliats temen que s'utilitzi l'ambigüitat de la sentència i de la resposta del Parlament Europeu per fer una detenció com, en un moment en què els eurodiputats tampoc tenien immunitat. En aquell moment, la justícia italiana va deixar en suspens el procediment fins que es resolgués la qüestió de la immunitat, però França podria no actuar de la mateixa manera pels convenis que té amb Espanya en matèria d'extradicions. "Excepte que el Parlament Europeu ens comuniqui de manera clara que la immunitat de desplaçament queda garantida, el conseller Comín i jo no viatjarem a Estrasburg contràriament al que era la nostra intenció i el nostre deure", ha refermat Puigdemont., perseguida només per desobediència, sí que té previst d'anar-hi.Puigdemont i Comín, però, s'enfronten a un delicte de malversació castigat amb penes elevades de presó, per això la seva situació és sensiblement diferent de la de Ponsatí, que en els darrers dies s'ha distanciat dels seus companys i ha acusat el partit d'haver instrumentalitzat l'estratègia judicial de l'exili per. Per la seva banda, els dos eurodiputats continuaran insistint a l'Eurocambra perquè concreti els termes de la seva immunitat davant del risc que es vulnerin drets fonamentals de representació política. Puigdemont i Comín, aquesta setmana, no podran fer d'eurodiputats, càrrec que ostenten de manera plena des del desembre de 2019.Ara com ara, Puigdemont no té cap ordre de detenció europea activada, però no seria la primera vegada que Llarena juga amb els temps per decidir quan n'envia una. El jutge del Suprem en va emetre una quan l'expresident era de viatge a Finlàndia, cosa que el va obligar a tornar precipitadament cap a Bèlgica en cotxe i va acabar sent detingut i empresonat durant uns dies a Alemanya. El temor que tenen els eurodiputats és que el jutge faci el mateix si viatgen fora de Bèlgica. A hores d'ara, Llarena es debat sobre si pot enviar una nova euroordre o bé ha de demanar un suplicatori al Parlament Europeu per poder demanar la detenció de Puigdemont i Comín amb una nova ordre europea i per nous delictes. La defensa creu que aquest pas és necessari, però el Suprem no ho veu així.

