​Es busquen voluntaris per millorar les pobacions d'òliba a les Gavarres

Eldesplegarà durant l'estiu i la tardor diverses actuacions per construir i instal·lara l'entorn de l'espai natural protegit de les. Aquesta actuació serà possible gràcies a la concessió d'un ajut del Consorci de les Gavarres, que té com a objectiu la subvenció per a activitats de voluntariat per posar en valor el patrimoni natural i cultural d'aquest massís.Amb aquesta intervenció, l'entitat naturalista espera afavorir la reproducció de l'òliba dins l'espai natural, millorant així el seu estat de conservació. L'òliba és una espècie d'au nocturna que es troba en regressió a Catalunya per la pèrdua d'hàbitats i llocs adequats de nidificació.Segons informa el Grup Natura Sterna en un comunicat, tot i la "regressió notable" arreu del país, la presència de l'òliba és altament beneficiosa perquè contribueix a controlar poblacions de rosegadors que, sinó, es podrien convertir en plagues en cultius i granges.Per dur a terme aquest projecte, l'entitat busca voluntaris per construir, instal·lar i fer seguiment de les caixes niu. També necessitat la cessió d'espais adequats. En aquest sentit, el Grup de Natura fa una crida a col·laborar a través del web i les xarxes socials: els interessats es poden posar en contacte amb l'entitat via correu electrònic o per Facebook, Instagram i Twitter.El Grup de Natura Sterna és una associació dedicada a l'observació, estudi, divulgació i protecció del medi ambient que centra les seves actuacions en la vall del riu Ridaura i el Baix Empordà. L'associació, amb seu a Castell-Platja d'Aro, compta actualment compta amb 452 socis.Entre les principals activitats hi ha el seguiment del Duc al Baix Empordà, l'impuls i dinamització del Parc dels Estanys i la Bassa del Dofí de Castell-Platja d'Aro, la publicació de l'anuari ornitològic i naturalístic de la vall del Ridaura i l'organització d'activitats pensades per apropar la natura i la conservació de l'entorn a la població.

