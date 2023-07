Moment de molta tensió a la F1: Gasly s'encara amb Sainz en plena entrevista

⚡ ¡UN MOMENTO DE MUCHA TENSIÓN! ⚡



El toque de Gasly a Sainz en plena entrevista con DAZN recriminándole una acción de carrera 😱



Carlos alucina y le suelta: "Pobrecito"#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/Q8SUmlcFRB — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2023

va ser una de les curses més tenses del campionat mundial. Tots els problemes acumulats entre diversos pilots van acabar traslladant-se a la zona mixta, on diversos pilots van acabar reaccionant en calent després de patir diverses friccions a l'asfalt deEl moment més tens el van protagonitzarEl pilot espanyol responia les preguntes dels reporters just després de finalitzar la carrera.i no es mostrava molt content per l'estratègia de l'escuderia. És en aquell momenti, just quan passa per darrere del pilot espanyol, li pica l'espatlla i li recrimina alguna cosa que havia passat a la pista.El francès,estava visiblement molest amb Sainz. Aquest, però, va reaccionar amb menysteniment i va seguir mirant a les càmeres deque l'estaven entrevistant., va dir l'espanyol, que seguia donant explicacions sobre els errors que l'havien fet caure en la classificació.

​

