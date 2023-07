Apareix un cadàver flotant al mar a Eivissa

La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver al mar. En concret, l'han trobat a la, al municipi deEl mateix ajuntament del poble balear ha informat que la troballa es va fer aquest mateix diumenge al matí, al voltant de les deu.Un home que navegava per la zona amb una petita embarcació va veure alguna cosa flotant al mar i va notar que era una persona morta.que va mobilitzar diverses patrulles de la Guàrdia Civil i del sistema d'emergències balear. No es va poder fer res per salvar-li la vida i ara investiguen les causes de la seva mort.

