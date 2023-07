11:04 Sumar torna a carregar contra el debat Feijóo-Sánchez: "Dos homes debatent no representen al conjunt de la societat espanyola"



El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha carregat de nou aquest dilluns contra el cara a cara entre Sánchez i Feijóo, i ha manifestat els seus dubtes que s'abordin qüestions que "importin" a la ciutadania. "Dos homes debatent no representen al conjunt de la societat espanyola", ha dit en una roda de premsa des de Cadis. També ha convidat als líders del PSOE i el PP que abordin qüestions com la reducció de la jornada laboral, el control dels preus del lloguer i el canvi climàtic. Informa Carme Rocamora.



11:04 Sumar proposa eliminar els vols interns que tinguin una alternativa ferroviària inferior a tres hores



Per fer front a la crisi climàtica, Sumar proposa que s'eliminin els vols interns a Espanya que tinguin una alternativa ferroviària inferior a tres hores. Així ho ha explicat el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, en roda de premsa des de Cadis. Ha recordat que és una mesura que ja existeix a França, i també ha desgranat dues altres propostes que la formació de Yolanda Díaz incorpora al seu programa pel 23-J: regular i limitar els jets privats, i desplegar trens nocturns. Informa Carme Rocamora.

10:34 Díaz es compromet a reactivar la taula de diàleg i tancar un acord el 2024



La líder de Sumar, Yolanda Díaz, es compromet a tancar un acord en la taula de diàleg el 2024 i sotmetre'l a votació a Catalunya. En una entrevista a La Vanguardia, la candidata de Sumar veu "imprescindible" reactivar la taula de diàleg l'any que ve per tal "d'assolir un acord que pugui ser votat pels catalans". "Em comprometo a fer que sigui possible", diu Díaz, que evita apuntar si la formació dona suport al dret a l'autodeterminació. "Algú creu que amb un govern de Vox i Feijóo millorarem les relacions de Catalunya i Espanya? Crec que no", afirma Díaz, que remarca que cal "prendre's seriosament" la taula de diàleg.



08:39 Amnistia Internacional compromet els candidats del 23-J amb els drets humans a través de la intel·ligència artificial



Amnistia Internacional (AI) compromet els candidats del 23-J amb els drets humans a través de la intel·ligència artificial. En un vídeo difós per l'entitat hi apareixen les figures de Pedro Sánchez, Alberto Nuñez Feijoo, Yolanda Díaz i Santiago Abascal fent declaracions de forma "clara" en defensa dels drets humans, unes declaracions que no són reals però que l'entitat simula amb imatge i veu mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial. En aquest vídeo d'AI, Sánchez anuncia una investigació de la massacre de Melilla, Feijóo reclama que es reformi la llei mordassa, Díaz es compromet a no oblidar l'accés universal a la sanitat i Abascal aposta per lluitar contra la violència de gènere.