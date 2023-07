La Generalitat executa el 86% de la inversió pressupostada el 2022

Inversió pressupostària Generalitat / Estat. Taula: Generalitat

Evolució de la inversió pressupostària de la Generalitat en milions d'euros. Taula: Generalitat

Consolidació de la recuperació després de la crisi financera

La Generalitat va executar l'any passat eldel pressupost del 2022, un 10% menys que l'any 2021 -95,6%- però amb una quantitat superior: la inversió real executada pel conjunt del sector públic en l'últim exercici ha arribat als, unmés que el 2021, d'acord amb les dades provisionals de tancament de l'exercici que ha difós la conselleria d'aquest dilluns.El percentatge de l'execució de la Generalitat de l'any 2022 està en la línia amb els resultats dels últims temps. En concret, entre el període del 2015 i el 2021 lade compliment d'inversions prevista ha estat d'un. Els dos anys d'execució més baixa són el 2016 i el 2018, dos períodes en què el pressupost va ser prorrogat.Les dades les ha fet públiques la Generalitat mentre que l'Estat continua ocultant quan va invertir el 2022 a Catalunya . Tal com va explicar, ja s'acumulen més deen la publicació de l'informe d'execució territorialitzada de les inversions, que estava previst que es difongués el 30 de maig passat.El Ministeri d'Hisenda, òrgan encarregat d'elaborar i difondre aquest i la resta d'informes d'execució pressupostària, manté en el calendari de publicacions la data ja llargament superada. De fet, totat puntualment, fins i tot un que havia de distribuir-se aquest divendres passat. A hores d'ara no detallen els motius del retard ni avancen quan pot acabar veient la llum.Des de la Generalitat remarquen, precisament, que el "" de les inversions catalanes contrasten amb la "baixa execució de l'Estat", que en el mateix període del 2015-2021 se situa de mitjana en el, i que va assolir un mínim del 35,8% l'any 2021. Així doncs, a hores d'ara no se sap si la xifra serà similar aquest 2022 o no. Els ritmes dels últims anys indiquen que aquest informe no acostuma a demorar-se massa -fins i tot s'ha arribat a publicar abans d'hora-, i no hi ha precedents recents d'un retard tan exagerat, que es produeix just enPel que fa a les dades de la inversió de la Generalitat, la conselleria d'Economia assegura que les xifres consoliden la"progressiva de les inversions" iniciada després de la crisi financera. A hores d'ara, ja gairebél'import registrat fa cinc anys, de 809,8 milions d'euros. La inversió del 2022 també ha experimentat un increment pel que fa al. Concretament, l'execució del 2022 arriba als 199,57 euros per habitant, davant els 106,55 euros del 2018.Entre les execucions executades el 2022, destaquen lesa l'L9 (65,8 milions d'euros), l'adquisició de material mòbil per a les línies metropolitanes delsde la Generalitat (51,3), la remodelació de l'de Barcelona (26,8) i l'ampliació i reforma de l'Hospital de Viladecans (20,3).També s'han fet diverses actuacions en matèria educativa. Són rellevants les inversions a l'empara dels plans d'executats pel Consorci d'Educació de Barcelona i pel mateix departament d'Educació (28,4), la compra d'habitatges per compte de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a usos socials (26,6) o la inversió associada al sistema de reg Segarra-Garrigues (23).

