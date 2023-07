Els EUA maten «un líder» d'Estat Islàmic en un bombardeig a Síria

Eldels(CENTCOM) ha anunciat que el passat 7 de juliol va matar "un líder" d'en un bombardeig que van realitzar a l'. Segons han afirmat, el terrorista abatut ha estat identificat com a, que dirigia les accions d'Estat Islàmic en aquest punt pròxim a l'. Eltambé afirma que en el bombardeig "no ha mort cap civil".El general, comandant del CENTCOM, ha apuntat que la mort d'Al Muhajir "la capacitat d'Estat Islàmic per planificar i fer accions a la regió", mentre que els Estats Units d'Amèrica, amb els seus socis a Síria i l'Iraq continuen treballant per "aconseguir ladel grup".Segons la nota, el bombardeig que va matar d'Al Muhajir es va fer amb, unes naus no tripulades que aquell mateix dia havien "estat", que els havien llançat bengales i havien volat "perillosament a prop" d'ells, sempre segons la informació nord-americana.Tot i que l'organitzacióhavia estat derrotada a Síria el 2019, Estat Islàmic encara manté cèl·lules an actiu a diversos punts del país.

