Lainvestiga com a cas del'assassinat d'una dona de 38 anys alaquest diumenge cap a les 3 de la tarda. Segons les primeres evidències, el seu marit, un home de 53 anys l'hauria matat davant del, al municipi d'(Ribera Alta). Posteriorment s'ha suïcidat.La parella es trobava en, segons ha apuntat la Guàrdia Civil, que investiga el cas amb el, on pertany judicialment el municipi. De confirmar-se les evidències, aquest seria elper violència masclista al País Valencià en el que portem de 2023.L'assassinat d'Antella arriba just l'endemà d' un altre crim presumptament masclista que va tenir lloc dissabte a Logroño . En aquest cas, l'home va ser detingut quan presumptament es dirigia al riu Ebre perque tenia en comú la parella. A l'Estat, des d'inici d'any s'han produït 25 assassinats per violència masclista, tot i que n'hi ha tres més que es troben en investigació.

