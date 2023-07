El porter Sergio Rico diu les seves primeres paraules després de patir l'accident amb el cavall

El porter andalús del PSGhaen públic aquest diumenge després delque va patir el passat mes de maig quan durant la peregrinació del Rocío de Huelva va ser colpejat per un cavall desbocat que el va deixar, inicialment, en coma."Continuo treballant en la meva, que cada dia va millor", ha escrit a les seves xarxes socials. També ha volgut agrair a totes les persones "que han mostrat i enviat la seva estima en aquests", que el fa sentir "molt afortunat".El futbolista, que es troba en planta a l'de Sevilla, va entrar en coma després de ser colpejat per un cavall en un accident que la policia no ha pogut aclarir ja que els únics testimonis que ha trobat no havien vist el cop de l'animal, sinó les, quan Rico ja era a terra ferit. El propi porter tampocde l'accident. Tot plegat ha portat el jutjat aDes que es va conèixer l'accident, les mostres de suport cap al porter no s'han aturat des del món esportiu. Els jugadors del, la, o el seu anterior club, el, han tingut records cap a ell.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola