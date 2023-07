Els veïns d'una urbanització d'un municipi de Galícia porten un any i mig sentint en bucle tots els dies de l'any la La reconcha de tu madre , perquè una família que es va discutir amb un matrimoni que viu a prop seu i va optar per aquesta opciól fet, però, és que la música no només afecta el veí en qüestió sinó que arriba, inclosa unaque és pròxima a la font del conflicte, segons ha explicat una veïna afectada al programa La vida sin filtros de Tele5 (Vídeo) Segons ha recollit el propi programa, el conflicte va esclatar arran de la mala relació que manté una família amb un matrimoni veí i que tenen diverses. Des de llavors, la família, "que és conflictiva", va decidit posar laa tot volum. La dona reconeix que "alguna vegada" canvia la peça, "però molt poques", i lamenta que ladiu que no hi poden fer res "perquè no tenen un aparell per".Els veïns porten nombrosesa la policia ia l'Ajuntament sense que, per ara, hi hagin posat remei.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola