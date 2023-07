Cap de setmana mortal a les platges catalanes: mor una quarta persona ofegada, ara l'Estartit

mentre es banyava a la platja de l'Estartit, a, al Baix Empordà. En el moment de l'accident hi havia servei de socorrisme a la platja i onejava la bandera groga per mal estat de la mar. És la quarta víctima mortal d'aquest cap de setmana a les platges catalanes després que dissabte hagin mort ofegades tres persones més: dues a l 'Alt Empordà Donades les circumstàncies de la mar i la situació viscuda en aquestes vint-i-quatre hores,El cap de setmana coincideix amb l’episodi deque fan preveure aquests dies una gran afluència a platges i piscines.Emergències ha rebut l'avís a les 13.30 hores per part del servei de socorrisme de la platja, indicant quei que es trobava a la sorra. Un cop allà, els socorristes li han començat a fer les maniobres de reanimació fins a l’arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).S'hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter, però. Els Mossos d’Esquadra hi han estat presents amb una patrulla, i la Guardia Civil també ha anat fins a la zona iEn els quatre casos de víctimes mortals ofegades aquest cap de setmana, hi havia servei de socorrisme a la platja i onejava la bandera groga per mal estat de la mar.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola