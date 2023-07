Sánchez i Feijóo, 100 minuts per decidir un president

"Estic tranquil perquè diré la veritat i no mentiré a ningú. A Sánchez li van millor els platós que la gestió, i a mi em passa el contrari". És la frase que va pronunciar aquest diumenge al migdia la plaça de toros de Pontevedra per referir-se altelevisiu d'aquest dilluns amb Pedro Sánchez (22.00 hores, Antena 3 i La Sexta), contesa que pot marcar ladel. Serà l'únic duel que protagonitzaran els dos principals aspirants a la presidència del govern espanyol en l'esprint electoral, encara de resolució incerta, perquè les enquestes no presenten un escenari clar. Seranper decidir un president, centrats en quatre blocs: economia, polítiques socials i d'igualtat, pactes i governabilitat, i polítiques institucionals i internacionals. Les, però, seran l'apartat estrella, decisives com seran per triar el nou inquilí de la Moncloa.Perquè Sánchez i Feijóo es buscaran les pessigolles mútuament assenyalant elsde l'adversari. El líder delburxarà en els pactes que elha teixit amben governs autonòmics i ajuntaments després de les eleccions del 28 de maig - cap de tan icònic com el del País Valencià - per presentar l'aspirant popular com un candidat condicionat per l'. Sánchez voldrà transmetre que el ticket electoral és Feijóo més, per seduir el votant de centre que dubta entre les dues opcions del bipartidisme espanyol. En la seva última entrevista - publicada per eldiario.es -, demanava el vot als electors "avergonyits" del PP per la convivència del seu partit amb la ultradreta.Els socialistes han patit amb la fuga de suports cap als populars en la prèvia de la campanya. D'aquí que Sánchez s'hagi passejat per platós de televisió i estudis de ràdio hostils en les últimes setmanes -com el d'-, aparicions fetes amb la intenció de contenir la. Però el president espanyol no necessita només un dic de contenció sinó fer creïble que és possible unaper lesionar la condició de favorit de Feijóo o, com a mínim, impedir una majoria del bloc de dretes de 176 diputats. Si afina en el to, el cara a cara li pot començar a proporcionar elque persegueix.Es trobarà davant un líder del PP que sap que haurà d'esquivar els míssils sobre Vox, especialment carregats de pólvora ara que l'extrema dreta té sobre la taula unque pretén tombar lleis com les l'i l', i erradicar l'. Al marge de l'argumentari que desplegui, Feijóo també castigarà Sánchez pels canvis de discurs durant la legislatura i pels socis amb qui ha validat l'agenda política. Amb tota probabilitat, apareixeran en escena els noms de. Perquè el candidat popular voldrà projectar-se davant l'audiència espanyola com unde Sánchez, en contraposició a un president avesat als pactes de conveniència amb els independentistes catalans i bascos. Per exemple, amb la reforma delLa persecució delha fet que, fins ara, Sánchez no hagi reivindicat determinada agenda de legislatura pactada amb els partits sobiranistes - la taula de diàleg no apareix citada al programa electoral del PSOE - i que hagi marcat distàncies amb l'obra atribuïda a, per exemple, en lesen clau. Feijóo tampoc ha estat coherent amb els pronunciaments que havia fet el seu partit durant el mandat. Ja no és partidari dela-la influència europea ha pesat en el canvi de discurs del partit- i el candidat ha comès relliscades, com la continuïtat de la taula de diàleg amb laper qüestions vinculades a la gestió i no al conflicte polític amb Catalunya, defensada en una entrevista a El Periódico de España i que després el PP va haver de matisar.La campanya resta pendent, doncs, del duel televisiu entre Sánchez i Feijóo. El dos protagonistes hi arribaran amb els. Tant que el líder del PSOE ha buidat l'agenda de mítings del cap de setmana per preparar-se. Qualsevol ensopegada pot condicionar l'esdevenir dels comicis. Sánchez necessita passar a l'atac. Feijóo no encaixar més del compte. 100 minuts per triar un

