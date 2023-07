Montevideo, a deu dies de quedar-se sense aigua potable per la sequera

Así se ve la represa de Paso Severino. La regla que mide la altura del embalse ya no mide nada. Está fuera del agua. Eso nunca antes había pasado. Los operarios dicen que van a alargarla. Desde hace dos semanas a ahora se nota claramente cómo bajo el nivel pic.twitter.com/7IW2sdFuWY — Darío Klein (@KleinDario) June 20, 2023

, la capital de l', es troba en una, a deu dies de quedar-sesegons l'estimació que ha fet l'empresa pública, encarregada del subministrament públic d'aigua del país. La principal font d'aigua dolça per a la capital i els seus voltants és una uns 85 quilòmetres al nord de l'àrea metropolitana. Però les, tot i que els darrers dies ha plogut lleugerament. La capital viu la pitjos sequera dels últims 50 anys.Per allargar l'aigua dolça de l'embassament davant laque pateix el país, des de finals d'abril, l'empresa pública responsable del subministrament d'aigua potable, ha estat barrejant l'aigua de l'embassament ambdel. Montevideo està situada on el riu de la Plata i l'oceàs'abracen, i tot i ser un riu, l'aigua del mar ja ha entrat en el seu cabal i el seu tram final és salat.Com a mesura addicional, fa un mes que el govern de l'Estat hael preu de l', mentre que reparteix dos litres per dia d'aigua potable a cinc-centes mil persones de certa vulnerabilitat.

