El Barça vendrà diamants fets amb la gespa del Camp Nou

Elal mercat una col·lecció de joies amb. En concret, la de l'últim partit que es va disputar a l'estadi blaugrana. Com han explicat La Vanguardia i el Mundo Deportivo, és una col·lecció "exclusiva" feta per la companyiai durà el nom d'Segons expliquen, el club ha pactat tota una sèrie d'objectes que duran aquests diamants amb la gespa carbonitzada de l'estadi del Barça:En total es faran 1957 joies (en honor a l'any en què es va inaugurar l'estadi).El preu és elevat: el quirat rondarà els. Les xifres estimades amb les quals treballa el club és poder guanyar fins ay gràcies a la venda de les joies, però que caldrà repartir entre la companyia i el Barça.Com pot crear una empresa, però, un diamant en tan poc temps?que posseeix una maquinària molt especial que permet crear un diamant a través de matèria orgànica en només una setmana. En aquest cas han fet servir la gespa del Camp Nou. Segons relaten,l ni té un impacte negatiu. Asseguren que la seva producció és sostenible. No és el primer club català que crea una col·lecció de diamants amb aquesta empresa.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola