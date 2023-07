Un cotxe en flames al túnel de la ronda de Dalt de Barcelona: el conductor fuig per salvar la vida

⚫ Tallada la ronda de Dalt a Sarrià en tots sentits de la marxa per l'incendi d'un vehicle pic.twitter.com/vulfs3BBwT — Trànsit (@transit) July 9, 2023

, just a la sortida dels túnels de Vallvidrera. Un cotxeper causes que encara es desconeixen i ha obligat el conductor a fugir cames ajudeu-me per salvar la vida., poc abans de les dues.Els Bombers de Barcelona han arribat fins als llocs dels fets per apagar les flames que inundaven el vehicle i la Guàrdia Urbana, amb diverses patrulles, ha tallat el trànsit i ha hagut de regular el pas.Elt ha informat que tots dos carrils han hagut de ser tallats per retirar el vehicle incendiat, però la circulació ha pogut tornar a la normalitat a un quart de tres de la tarda. L'incident arriba just un dia després que un altre accident afectés la mateixa zona de trànsit de Barcelona.

