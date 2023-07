Una comunitat de veïns de Canàries, atemorida per una dona que els llança galledes d'aigües fecals a casa

Els veïns d'una comunitat de la població grancanària d'viuen indignats, però també, davant l'agressivitat d'una dona amb la que conviuen a l'escala, que els llançaa les portes de casa seva. i els amenaça i crida a banda d'haver-los causatamb ganivets i esprais de productes químics, segons han explicat al programa La vida sin filtros de Tele5 (Vídeo) Al programa han mostrat les imatges enregistrades amb unaon es veu, en diferents gravacions, com la veïna ruixa una porta de l'escala amb, orins i aigua bruta, que el testimoni assegura que són aigües fecals. En el programa, el veí explica que també els haa les portes i els haa més d'intentar fer-losL'actitud agressiva de la dona va començar fadels crits va passar a les amenaces i a les accions. El veí explica que han portat la situació a, i han presentat una desena de denúncies, però que per ara no els fan cas.

