Mor l'activista Llum Ventura, qui va deixar-se la pell per la memòria de les dones a la Guerra Civil

L'activista barceloninaha mort amb. La historiadora que va dedicar part de la seva vida a recuperar la memòria de les dones a la Guerra Civil i va crearhavia estat fins al final de la seva vida vinculada als moviments socials i participant de accions contra el racisme. Aquest diumenge, però, s'ha conegut la mort de Ventura. Ho han anunciat espais del món associatiu de Ciutat Vella, com el Lokal del Raval, i veus com la de Gerardo Pisarello, en un acte dels comuns, que ha aprofitat per homenatjar-la i recordar la seva implicació permanent amb els drets dels més vulnerables.L'activista, de fet, després d'anys de dedicació a la memòria històrica des d'una visió feminista, també va arribar a col·laborar amb lai a implicar-se en el col·lectiu decatalana. Al barri on vivia, el Gòtic, va formar part també del grup d'impulsors del col·lectiu pel dret a l'habitatge. Alhora, va militar a Barcelona en Comú, arribant a ser consellera del districte de Ciutat Vella. Anys enrere havia fundat també, un altre projecte combatiu.Nombrosos comentaris a les xarxes socials han recordat que Llum Ventura, en referència a les trobades a peu de carrer en què sovint acabava apareixent, fos contra les morts a la frontera de Melilla

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola