Artistes catalans omplen de música el Central Park de Nova York

El trio Marala (Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort), @LiaKali_ , Queralt Lahoz i DJ Trapella han actual aquest dissabte al @SummerStage de Nova York. #CatalansoundsNYC ⬇️https://t.co/FqdLFs9CQ2 pic.twitter.com/MNWKV6aMJa — institut ramon llull (@IRLlull) July 9, 2023

Elha tornat al Central Park de(Estats Units) amb les actuacions de Queralt Lahoz, Marala, Lia Kali i DJ Trapella. Per quarta vegada i de la mà de l’Institut Ramon Llull, el SummerStage de la ciutat nord-americana, organitzat per la Capital One City Parks Foundation, acull el Catalan Sounds on Tour, una de rellevància.Els concerts han sigut gratuïts i prèviament s’ha enregistrat en directe un episodi del podcast cultural The Weekly Review, de Ràdio Primavera Sound. Iniciat al 1986, el SummerStage és un festival de música i arts escèniques a l'aire lliure de Nova York. Durant el mesos d’estiu, programa prop de 90 actuacions al Central Park i a altres parcs de la ciutat, amb unPel què fa a la música, ha destacat, i amb la intenció de representar la diversitat del teixit cultural de la metropoli, el festival promou actuacions de tota mena de gèneres, com jazz, hip hop i indie, i fa programacions senceres d’un dia dedicades a un país o un territori. En edicions anteriors, el Catalan Sounds on Tour ha portat a l’escenari de Central Park a, Txarango,, La iaia i

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola