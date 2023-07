Josep Vallverdú rep la medalla centenària del Govern amb un crit en defensa del català

L'escriptor lleidatàha rebut aquest diumenge al migdia laen el marc de l'acte institucional central de la commemoració de l'Any Josep Vallverdú. El president del Govern,, ha estat l'encarregat de lliurar-li la medalla honorífica i ha destacat que el narrador, dramaturg, lingüista, traductor i assagista lleidatà ha fet de la seva vidaAragonès ha volgut subratllar que "davant de les amenaces presents i futures de la llengua, la defensarem, com defensarem que Catalunya ha de continuar sent terra de llibertats", ha destacat. Per la seva banda, Vallverdú ha lamentat que el català es troba en una situació que ha descrit de retrocés:, ha sentenciat.Aquest diumenge 9 de juliol l'escriptor nascut a Lleida el 1923 ha complert 100 anys . L'Any Vallverdú, que es troba al seu equador, va arrencar el gener de 2023 i, entre d'altres, s'han fet exposicions, taules rodones, espectacles i edicions de llibres. La consellera de Cultura,, ha estat l'encarregada de fer la benvinguda a l'acte on ha destacat que se celebren els 100 anys de Vallverdú en un moment en què "sembla que la cultura i la llengua catalana tornen a estar amenaçades" i en què "defensant els nostres drets i llibertats". També s'ha referit a la situació de la llengua el president de la Generalitat, que ha volgut deixar clar que "els que volen súbdits mesells, trobaran enfront un país de ciutadans lliures", ha expressat.Aragonès ha considerat que la millor manera d'homenatjar Vallverdú és "defensar, promoure i reivindicar la nostra llengua,, que l'estimem tant que volem compartir-la amb tothom. Especialment amb qui arriba en aquest tros de planeta a la recerca d'un futur millor", ha expressat Aragonès, tot reivindicant que el català "continua viu malgrat els atacs". Per al republicà, Vallverdú ésPrecisament sobre això, el cap de l'executiu ha opinat que la recepta recau en seguir l'exemple de l'escriptor: "Constància, treball, rigor, autoestima, amor a la cultura i a la gent del país".Vallverdú només ha volgut afegir que considera una amenaça pel catalàque fan molts ciutadans quan algú els parla en castellà. En una conversa amb la directora de la Institució de les Lletres Catalanes,i la directora de la Galera,, també s'ha referit a la comprensió lectora dels infants i joves i als perills del telèfon mòbil., ha dit l'escriptor. Vallverdú ha apuntat que "el perill més gran que hi ha és que es perdi el gust per la lectura continuada i expansiva, i s'accepta com una realitat la lectura comprimida, els missatges curts".Finalment, el lleidatà ha dit que està vivint els actes de commemoració del seu centenari amb "serenor" i assegura quea tot arreu on ha anat. "No només és corprenedor sinó que molt emocionant", ha destacat. Vallverdú ha volgut tancar la seva intervenció amb la lectura del poema L'armari.

