Investigadors de l'Institut de Biologia de Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa de l'han aconseguit seqüenciar elsde produir els cristalls de ladei replicar-los de forma sintètica en un laboratori per obtenir aquestsense la laboriositat que significaria extreure el quall de l'insecte.Segons una investigació de la, vinculada al Consell Nacional per a la Ciència, la llet de les paneroles ési ric en proteïnes i vitamines del grup B que el de la, i considera que podria ser clau per alimentar a la creixent població mundial en el futur.El problema, però, és que perde l'insecte cal esperar 40 dies a que hagi tingut les seves larves i comenci a alimentar-les, matar-lo i extreure els cristalls del sac abdominal on els emmagatzema. Tot plegat, per aconseguir-ne nomésPer això, els científics s'han centrat en replicar dela llet com ja han fet amb la carn de vaca i de pollastre fins que ho han aconseguit.

