Feijóo es regala un bany de masses a Galícia abans del duel amb Sánchez: «Demano el vot per trencar els blocs»

La plaça de Toros de Pontevedra, aquest diumenge. Foto: PP

"Govern Frankenstein de Sánchez"

14 de febrer del 2009., candidat a la presidència de la Xunta de Galícia, omple la plaça de Toros de, que té un aforament de. L'acompanya, president nacional del PP. L'ampli desplegament d'assistents es tradueix a les urnes: aconsegueix majoria absoluta. La revalida fins a quatre ocasions, omplint en cada campanya la plaça que és el seu talismà. I ara vol revalidar una cinquena majoria, però al Congrés el 23-J, i fer-ho per "trencar blocs a la societat" i per "derogar el sanchisme". Així ho ha proclamat omplint, una vegada més, la plaça de Toros gallega, on s'ha regalat un bonun dia abans delamb el seu contrincant, el candidat del PSOE,: "Estic tranquil perquè diré la veritat i no mentiré a ningú. A Sánchez li van millor els platós que la gestió, i a mi em passa el contrari".El candidat popular no ha necessitat desgranaren la seva llarga intervenció per ser àmpliament aplaudit. El públic ha estat entregat des del primer moment, i l'ha rebut al ritme de la popular cançó d'El Símbolo que diu "levantando las manos, moviendo la cintura". El mestre de cerimònies ha animat els assistents -la majoria onejant banderes del PP i espanyoles- a ballar, fins que han entrat a la plaça Feijóo i Rajoy. Com ja va fer en un acte a Zamora aquest dissabte, ha fet mofa del fet que Sánchez s'hagi cancel·lat la seva agenda aquest cap de setmana per preparar el cara a cara amb ell, un fet que ha considerat una excusa: "El que passa és que, perquè els seus no els hi organitzen als territoris. Si porta tots els militants del PSOE i els concentra a la plaça de Toros, la meitat de les grades estarien buides".S'ha dirigit al públic amb paraules amables. De fet, en tot moment ha agraït "l'afecte" dels seus conciutadans: "Estic molt orgullós de ser un de vosaltres i vull que us sentiu orgullosos de mi". També ha advertit que Sánchez busca una "" per tornar a "", i ha demanat omplir l'urna de vots per evitar-ho. De fet, en les últimes setmanes Feijóo ha exigit al líder del PSOE que si no guanya les eleccions, no formi govern ni sigui investit president . Però Sánchez ha ignorat aquestes peticions. El candidat a la presidència ha demanat l'ajuda de tots els seus seguidors gallecs per guanyar: "Us necessito,. Us necessito no només per guanyar, que sembla que guanyarem, us necessito per treure una gran majoria".Com seria un govern "alternatiu" a Sánchez, per Feijóo? A la plaça de Toros s'han sentit molt poques propostes. Una d'elles ha estat una promesa: no nomenar aabans en cap àmbit. També ha promès unai ha advertit als membres del PP que l'acompanyin: "Si algun membre del meu govern diu en seu parlamentària que els jutges són uns fatxes amb toga, se'n va en aquell moment. Surt del govern o del grup parlamentari. No es pot actuar d'aquesta forma amb aquesta impunitat".Rajoy, també gallec i sempre pròxim a Feijóo, ha començat la seva intervenció evocant nostàlgia. Ha recordat els grans mítings a la plaça, que és un "talismà" que els porta sort. Ha assegurat que Feijóo és un "bon governant" perquè així ho proven les quatre majories absolutes, i ha apuntat que Espanya necessita un president com ell, l'"única alternativa de canvi", per aportar "" davant del "" de Sánchez i Unides Podem. Per això ha demanat el vot de la ciutadania perquè hi hagi un "estil diferent" i per donar resposta a una "majoria farta de".De fet, l'expresident del govern espanyol, que va ser expulsat del poder arran d'unapromoguda per Sánchez el 2018, després del referèndum de Catalunya, ha carregat amb força contra el líder del PSOE per les polítiques impulsades per calmar el conflicte independentista, com ha estat la supressió del delicte de sedició i els indults. "Han generat unacom la que no es coneixia des del 1978, des que vam aprovar la Constitució. Hi ha polarització a la societat espanyola i s'han carregat els consensos amb els quals sempre ens havien manejat. Cal deixar enrere un passat molt poc feliç", ha proclamat.També ha advertit que aquestes eleccions van de Feijóo o d'un Sánchez que pacta amb "", en referència a Sumar. "Això abans era el Partit Comunista després Esquerda Unida, Marea, Podem i ara Sumar. Però és el partit comunista de sempre", ha etzibat. I més enllà d'incidir en l'espai a l'esquerra del PSOE, també ha subratllat els múltiples partits de dretes que existeixen per situar el PP com l'aposta fiable i veterana. "La primera vegada que vam venir aquí era el 2009. No hi havia ni UPyD, ni Ciutadans, ni Podem, ni Vox, ni Sumar, ni restar. I ara desapareixen tots a gran velocitat", ha llançat.

