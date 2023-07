Alerta amb respondre amb un emoji amb el polze cap amunt: un jutge ho valida com a firma

Els canadencs, i per extensió tothom, hauria de pensar-s'ho dues vegades a l'hora de respondre amb la "lleugeresa" d'unaqualsevol missatge que comporti un. Un jutge a la província de Saskatchewan, al, ha sentenciat que aquest emojien una sentència pionera sobre uns missatges que es van creuar un agricultor d'aquesta província amb un potencial comprador.La sentència reconeix que un polze cap amunt és un mitjà "" per firmar un document, però entén que, "en aquestes circumstàncies, aquesta era una manera vàlida de transmetre els dos".El març del 2021, un comprador de grans de South West Terminal va enviar un missatge a diversos proveïdors dient que voliai hi afegia un document amb les condicions que proposava. Entre els proveïdors a qui va escriure hi havia l'agricultor objecte de la sentència, que va respondre el missatge amb l'emoji del polze cap amunt. El problema va ser que el comprador va entendre que l'emoticona significava l'de la comanda i va deixar de buscar més lli, mentre que l'agricultor va defensar durant el procediment, que l'havia respost així per. "No vaig tenir temps de revisar el contracte de lli i simplement volia indicar que havia rebut el seu missatge de text", va declarar.No obstant, el jutge va determinar que l’emoticona del polze cap amunt va representar "una, tot i que no tradicional", deen aquelles circumstàncies. Per tant, la sentència ha obligat l'agricultor aamb més de 82.000 dòlars canadencs, uns 56,375 euros, per

​

