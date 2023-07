Mor als 88 anys l'exblaugrana Luis Suárez, llegenda del futbol

El món del futbol està de dol aquest diumenge. L'exblaugrana, el primer i únic futbolista espanyol que ha aconseguit guanyar una-en l'edició del 1960-La llegenda gallega, que va brillar ali també a l', va ser estimat al Camp Nou i també a la ciutat transalpina, on va seren dues ocasions (1964 i 1965), en l'etapa d'or del club neroazzurro.Amb el conjunt blaugrana va conquerir dues Lligues, dues Copes del Generalísimo i dues Copes de Fires. El seudel Barça a l'Inter, una pèssima operació per als interessos del club, va ser eldel moment (25 milions de pessetes). A Barcelona sempre va quedar el regust d'haver deixat escapar un futbolista de nivell en la seva etapa de plenitud.Suárez, natural de la Corunya, va formar-se al Deportivo. Va serqui el va fitxar per al Barça, per recomanació de, que havia quedat enlluernat amb el talent del jove migcampista. En les set temporades com a blaugrana, Suárez va demostrar ser el millor futbolista de la seva generació. L'al Barça va propiciar la seva venda, embrutada per una campanya pública que el pretenia enfrontar a Kubala, l'altra estrella de l'equip ja en el tram final de la seva carrera. Tanmateix, la relació entre tots dos, personal i futbolística, era excel·lent.Com va passar amb el Barça i l'Inter, amb latambé va conquerir títols. Internacional en 32 ocasions, Suárez va formar part del combinat que va guanyar per a Espanya l'i també va disputar dos Mundials.

