Una històrica botiga de queviures de Barcelona cobrarà als turistes per entrar

El cartell dissuasiu de Queviures Múrria Foto: Queviures Múrria

La històrica botiga de Queviures Múrria , a l'Eixample de Barcelona, ha sorprès tothom en col·locar a l'entrada un cartell on anuncia, en anglès, que a partir d'ara. El responsable de l'establiment,, ha explicat que molta gent entra a fer el xafarder o directament a fer fotos i ha arribat un punt que, assegura, se senten "saturats". Segons Merino, la manera com es comporten alguns estrangers a la seva botiga arriba fins i tot a "interferir" en la feina diària del personal de la tenda.El cartell, ha detallat, el van penjar dimecres i segons ha apuntat aquest dissabte Merino, ja ha aconseguit el seu: dissuadir els visitants que no els interessen. No obstant això,. De fet, la idea de penjar aquesta advertència va sorgir "mig en broma", però "des que hi ha el cartell, la gent que entra sempre compra alguna cosa", han admès un pèl satisfets.A més a més, el seu és unEntre el carrer de Llúria i València, va ser fundada el 1898 i enguany ja té 125 anys. El seu exterior i la seva estètica en general és d'estil. A principis d'aquest 2023 va reobrir després de fer unes obres de millora i conservació. És molt a prop de La Pedrera i de la plaça de Catalunya i, avui, és un atractiu turístic molt popular a la zona.

