Mor ofegat un home al País Valencià després de rescatar tres nenes al mar

Si aquest dissabte morien dues persones ofegades en platges catalanes, aquest diumenge ens llevem amb la notícia que un home més ha mort a l'aigua enatrapades a(País Valencià). Era d'edat avançada i s'ha ofegat a la platja de Xilxes.El banyista s'havia adonat que un grup de menors demanava ajuda perquè tenia problemes per sortir del mar i ràpidament es va llençar a l'aigua per socórrer-les. La mare d'una de les petites, en veure l'escena, també va anar al seu rescat. Hi havia uni l'home d'avançada edat, finalment, va acabar morint.Vista la tragèdia, elsvan haver d'acudir al lloc dels fets, però només van poder rescatar les tres nenes i la mare.

​

