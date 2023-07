Un gest molt honrat: una dona entrega a la policia una bossa amb 3.000 euros que es troba pel carrer a Màlaga

Molts no ho farien.Una dona d'un poble de Màlaga no va dubtar gaire i va dura la policia perquè la retornés al seu amo. En concret, María José, una veïna del municipi malagueny de, va lliurar a la Policia Local de la localitat una borsa amb gairebé 3.000 euros en metàl·lic. També hi havia documentació de la persona a qui pertanyia tot plegat. Ho va trobar al carrer i la policia ja ho ha pogut tornar al seu amo.A través d'una publicació a les seves xarxes socials, la Policia Local del municipi de la costa de l'Axarquia ha explicat que la dona va trobar la bossa amb els diners i la documentació a la via pública,La dona va entregar el que es va trobar a les dependències policials municipals perquè s'iniciessin els tràmits pertinents per a la localització del titular i posterior entrega.La Policia Local assenyala que la borsa amb els gairebé 3.000 euros i la documentació ja ha estat tornada al titular"Havíem de fer un lloc en aquest perfil per destacar l'actitud de María José, la seva honrada i exemplar actuació, és digna de menció i reconeixement".

​

