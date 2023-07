Aparatós accident dins del túnel del nus de la Trinitat de Barcelona: una moto i quatre cotxes afectats

greu en un accident aparatós a l'interior del túnel del nus de la Trinitat de Barcelona, queEl Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats i ha traslladat el ferit a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està estable i, per ara, no córrer perill la seva vida.Elstambé han intervingut en l'accident i han posat dret un vehicle bolcat. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha col·laborat en la gestió del trànsit. L’accident ha obstaculitzati ha provocat llargues retencions a la ronda de Dalt, amb cues entre Badalona i el nus de la Trinitat per entrar a Barcelona.

