El 10 d'abril l'fregava el seu mínim del segle XXI. Ambde capacitat –després de l' operació per transvasar aigua cap a Susqueda -, oferia imatges dantesques.La més coneguda és la de les cases emergides de l'antic poble de Sant Romà, però també impressionava la del meandre de la cua del pantà. Elobservava impertèrrit com aquest tram de l'embassament estavaLes pluges del maig i, sobretot del juny, han canviat el paisatge i l'estat de l'embassament. També el fet que l'hagi prioritzat acumular aigua a Sau respecte a, que en el pitjor moment de la sequera havia arribat a estar a quasi un 41%.D'aquesta manera, l'embassament de Sau ha passat del 6,51% (12 de juliol) fins al(1 de juliol). L'aturada de les precipitacions i la calor de la darrera setmana han afavorit un descens fins al 31,05% –la dada oficial d'aquest divendres-, que ha coincidit amb un canvi de tendència en la gestió del sistema d'embassaments tornant a afavorir l'acumulació aEn aquest cas, s'havia passat del 40,7% de capacitat el 26 de març fins alel. Amb el juliol, l'ACA ha apostat per estabilitzar-ne les reserves i ara mateix està al 29,65%.Tot i que Sau té un percentatge superior,, ja que és un embassament més gran. Concretament, són 69,1 i 51,31 hm3, respectivament. Cal recordar que el consum anual de lamentre que la dessalinitzadora del Prat, si opera a màxima capacitat, en pot arribar a produir 60.L'increment continuat de les reserves de Sau ha permès aixecar la majoria de les restriccions que estaven vigents. Concretament, el 29 de juny va decaure la prohibició de navegar-hi així com d'accedir-hi. Dies abans, els Bombers també l'havien tret de la “llista vermella” d'embassaments on els hidroavions no podien operar.

