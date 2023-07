El test ràpid a Míriam Nogueras: «No anem a Madrid a fer canyes ni amics»

(Dosrius, 1980) s'estrena com a cap de cartell deen unes eleccions espanyoles. En campanya desplega el seu estil, contundent als mítings i a les xarxes, amb l'objectiu de millorar resultats i de tenir una posició negociadora a. Després de l'entrevista de campanya a Nació , respon un test ràpid que permet conèixer-la millor.- Ostres... En són moltíssims. Però ara mateix, el president Puigdemont.- No. Fa molt temps que no miro la televisió.- Uns 1.500 euros. Soc de poble, puc dir els de Cardedeu. Ara ja no en trobes per menys de 800 euros, abans per 600 euros podries trobar alguna cosa. Està tot molt alt des de la pandèmia, que ha vingut molta gent des de la capital.(La resposta correcta són 1.087 euros de lloguer mitjà a Barcelona)- Un quaranta i escaig per cent. L'atur juvenil a l'Estat és líder a Europa, es van tornant amb Grècia, però ara és Espanya un altre cop.(La resposta correcta és el 30,03% d'atur juvenil a l'Estat)- Ostres... No ho sé. La meva és l'R2.(La resposta correcta és l'R16)- [Mira amb un somriure la responsable de premsa, que li diu en veu baixa] Falset.- No en gasto, menjo bastant malament.(La resposta correcta són dos euros)- En sé diverses, però m'agrada molt -i els meus fills també en són fans- la Berta Aroca.- Molt positivament, cap. Tenim relació i diàleg amb tots, però no anem a Madrid a fer canyes ni a fer amics. No en sabria dir cap.- Tots els del PSC. Meritxell Batet especialment, en el paper de diputada i com a presidenta del Congrés.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola