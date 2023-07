Totes les obres d'estiu a Barcelona: bici, metro i tramvia

Obres en carrils bici

Actuacions al metro i al tramvia

Un total de 13 actuacions urbanístiques

Pavimentació de vies principals de la ciutat

Les 47 intervencions urbanístiques previstes durant els mesos estivals a Barcelona serviran per ampliar la xarxa de carrils bici, avançar en la reurbanització de l’avinguda Meridiana i de Pi i Margall i millorar el servei de l’L4 de metro i la T4 del tramvia. També es realitzaran treballs de pavimentació i actuacions per garantir la qualitat dels subministraments urbans.Al juliol s’acaben les obres dels carrils bici de:, entre el carrer de Freser i el carrer del Rosselló., entre els carrers de Laforja i Dolors Monserdà., entre la Facultat d’Empresarials de l’Universitat de Barcelona i el parc de Cervantes.Al llarg de l’estiu s’inicien les obres dels carrils bici de:, entre els carrers de Freser i Los Castillejos.Diversos trams delentre la plaça d’Espanya, el carrer de la Mineria i la plaça d’Ildefons Cerdà., entre l’avinguda de Trias Fargas i el carrer de Trelawny.L’actuació a lainclou la renovació integral de 6 quilòmetres de via per millorar la fiabilitat, reduir les incidències i rebaixar les vibracions del trajecte . Els talls a la línia 4 de metro afecten el tram Verdaguer-Bogatell del 26 de juny al 31 de juliol i el tram Verdaguer-Barceloneta de l’1 al 25 d’agost.Lano funcionarà del 26 de juny al 31 d’agost pels treballs de connexió de les vies de la T4 amb el nou tram en construcció de les Glòries i la Diagonal.s’han iniciat els treballs a la banda de muntanya del carrer i s’ha obert el pas al trànsit i al transport públic en la configuració definitiva de la via, amb un carril per sentit.continuen les obres del tram entre els carrers de Navas de Tolosa i d’Espronceda; a l’agost els treballs es canviaran de costat i puntualment s’ocuparan alguns carrils entre els carrers d’Espronceda i de Felip II. Ampliació del pont del carrer de Santander : fins al 3 de setembre estarà tallada la circulació en ambdós sentits al pont de Santander per les obres d’ampliació del pont.Es realitzaran obres de reurbanització als carrers de Loreto i Palafrugell i a la plaça del Rom Cremat. S’acabaran els treballs al carrer de Savina Cortit i a les zones verdes de la Colònia Castells i de Vallcarca.Es realitzaran nou actuacions de pavimentació per reparar 40.932 metres quadrats de paviment de:, del 8 al 16 de juliol., del 27 de juliol al 6 d’agost., entre el carrer de la Química i el carrer de Sant Germà, de l’11 al 17 d’agost.

