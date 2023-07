​En estat greu un jove alemany després de ser apunyalat a Empuriabrava quan li intentaven robar el mòbil

Un jove alemany es troba en estat greu després que un grup de persones l'hagi apunyalat aquest dissabte al matí en una baralla quan intentava que li tornessin el mòbil que li havien sostret. Els fets han passat al voltant de les 10:30 hores a la zona de l'Aeroclub d'Empuriabrava, a l'Alt Empordà. Segons informen els, l'home de 29 anys ha estat agredit amba la via pública. Després de ser apunyalat, ha estat traslladat a l'hospital Dr. Josep Trueta de Girona, on es troba. Elha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i, segons detallen fons del cos,. De moment, no s'ha detingut ningú.

