Polèmica a Twitter: es nega a dur la mascareta a l'hospital i l'acusen de fanàtic

Me daría vergüenza ir con mi madre a la unidad de Oncología de un hospital y liarla tanto en el centro como en un hilo así en Twitter.

Vale que apelar al sentido común es una gilipollez, pero poner por delante el fanatismo a la salud de personas inmunodeprimidas es lamentable. https://t.co/L9t7OGwtJ3 — perdidue (@perdidueblog) July 7, 2023

Fa només quatre dies que hem dit adeu definitivament a les mascaretes en les nostres vides. Això sí, sempre que nosaltres vulguem, ja quedepenent d'on siguem. És el cas, per exemple, dels hospitals i altres centres sanitaris on, encara que ja no hi hagi l'obligatorietat de fer servir aquesta protecció extra, sempre és recomanable. Això, però, pot dur acom la que hem presenciat aaquest divendres.Un usuari ha fet un fil a la xarxa social del magnat -ara en el punt de mira- per criticar una situació que ha viscut en un hospital públic de. L'home en qüestió acompanyava a l'àreala seva mare, ella portava mascareta, però ell no. Aquest fet va cridar l'atenció d'una infermera, que se li va apropar i li va dir que se'n posés una perquè era "obligatori". Ell, ha relatat, li va contestar amb una negativa."L'ordre del Ministeri de Sanitat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat () revoca l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en qualsevol àmbit", va etzibar l'individu. Ella, però, segons ha explicat l'usuari, va fer cas omís al que li acabava d'explicar i va agafar una mascareta d'un paquet i li va tornar a demanar que se la poses. "Diuen que no, que continua sent obligatòria", ha detallat que li va dir.Ell, però, continuava capficat en el seu argument. "Vaig intentar fer-li veure que l'ordre publicada al BOE ha fet caure qualsevol mena d'obligatorietat". La infermera, però, li va detallar que. Ell, tretze són tretze, li va treure el mòbil per ensenyar-li el PDF oficial i li va demanar que li digués exactament en quin apartat es reflectia l'excepció de la qual parlava. "Jo no la trobo", deia, cosa a la qual ella concloïa: "Mira, jo no entenc d'això,".En aquest moment, el noi s'adona quei decideix posar fi a la discussió. "Vaig cedir i em vaig posar la mascareta a l'espera de parlar amb la cap de servei, que és la doctora que atén la meva mare", ha apuntat. Finalment, la metgessa l'informa que la direcció de l'hospital havia decidit mantenir la protecció extra en les zones d'oncologia i diàlisi, i que per això havien de continuar portant-la el personal sanitari, els administratius i els pacients. "tota aquesta situació, perquè em sembla molt autoritari que un cop el BOE ha fet decaure una mesura que fins ara era obligatòria, els directius d'un hospital es creguin amb la potestat i la legitimitat de continuar imposant la norma", ha conclòs l'usuari a Twitter.Malgrat els seus arguments,i ha carregat contra ell pel que qualifiquen de "falta de responsabilitat". Són moltes les persones que han reaccionat a la seva història -sobretot negativament-, entre elles un infermer que treballa a, que ha criticat la seva "manca de solidaritat". A ell, li faria "vergonya fer-la tan grossa" en un hospital amb la seva mare i també a Twitter. "D'acord que apel·lar al sentit comú és una estupidesa, però", ha resumit.

