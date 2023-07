Un truc infal·lible per allunyar els mosquits i que no et piquin a la nit

No et pots permetre un ventilador? Tenim un altre mètode

Ja han arribat les nits ben caloroses que ens impedeixen gaudir d'un son reparador o, ni tan sols, dormir una estona raonable. A tot això cal afegir-hiCada juny, juliol i agost la mateixa història: emprenyadors, ens piquen per tot arreu i se'ns acaba la paciència intentant caçar-los a altes hores de la nit. Es pot evitar tot això amb diversos trucs casolans i assequibles que et deixaran descansar d'una vegada per totes.Evidentment que, però requereixen certa habilitat i acció per anar apuntant, un a un, els mosquits que s'amaguen a l'habitació o a l'estança en què intenteu estar tranquils. Hi ha un objecte, però, que evita que els mosquits t'ataquin a la nit i et piquin sense miraments. És assequible, en certa manera, i pràcticament tots en tenim un a casa:Per dos motius ben senzills. En primer lloc, no suporten, per la força que els suposa i com els fa trontollar per tot arreu. No us hi heu fixat, quan els bufeu? Les hèlixs del ventilador són encara més fortes i a part de refrescar-te, els allunyen de manera molt efectiva.La segona raó per la qual els ventiladors són tan efectius contra els mosquitsAquests insectes se senten atrets pel rastre deque deixem, especialment quan respirem. A l'hora de dormir és encara més notori. El ventilador el que fa és repartir tot això per l'estança.Una opció és col·locar una la finestra de l'habitació. Els mosquits rebutjaran apropar-s'hi, ja que el vinagre és un repel·lent natural. L'té el mateix efecte i, si s'afegeix a la crema hidratant o al xampú, ja s'obté l'efecte desitjat -cal anar amb compte si es posa a la cara-. Un altre truc consisteix a posar unaa l'habitació, ja que l'olor farà fora els mosquits.Finalment, hi ha l'opció de. Cal tallar-la per la meitat i utilitzar la part superior. Si s'hi aboca aigua calenta i sucre, sense barrejar-ho, i s'hi afegeix una mica de llevat, els mosquits s'hi quedaran atrapats. Perquè funcioni, s'ha de deixar la mitja ampolla en forma d'embut sobre una superfície negra.

