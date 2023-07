Troben un nen desaparegut als Estats Units que sempre havia estat amb la seva família

Ladel petit Rudolphja té resolució o, almenys, hipòtesi. Feia vuit anys que la policia dels Estats Units el buscava i ara, per fi, l'ha trobat amb 25 anys dormint als voltants d'una església de Houston (Texas). El jove va ser vist, aparentment, per últim cop el 6 de març del 2015 quan passejava els seus dos gossos, segons se sap per un cartell que va penjar poc després el Centre de Desapareguts de Texas.Dos dies després, va tornar a casa, tal com ha assegurat el tinent de policiaen una atenció als mitjans després d'interrogar en Rudy. I és allà, a casa seva, on ara creu el cos de seguretat que ha estat tot aquest temps acompanyat de la seva mare,. Per què mentir, aleshores?Segons recull la CNN, en aquests vuit anys els investigadors a càrrec del seu cas han recopilat pistes i informació de tota mena, gràcies a les quals han pogut reunir proves suficients que demostren queEll i la seva progenitora van enganyar les autoritats proporcionant noms i dates de naixement falses i insistint en el fet que en Rudy no era amb la seva família. De fet, diversos testimonis ja han declarat que tots dos els hi havien dit que no eren mare i fill, sinó tieta i nebot.El Fiscal del districte ja ha obert una investigació per esclarir el cas. De moment, però,contra Rudy Farias per “presentar informes ficticis i negar-se a proporcionar una identificació", encara que la llei castiga aquests fets. A què espera, doncs? El jutge vol estar previngut i no farà cap acusació fins que no acabi tota la investigació.

