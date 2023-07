A ritme de rap: així reivindiquen els seus barris els alumnes d'ESO de dos instituts de Barcelona

🤜🤛 Ei, xaval, això és el Raval 🤜🤛



L'alumnat de dos instituts del Raval i el Bon Pastor han sortit al carrer i han explorat la seva relació amb el barri amb l'objectiu de crear un mapa propi que ha pres la forma d'una cançó.



🎤 Descobrim els seus carrers a ritme de rap! pic.twitter.com/yp7FMXnSQl — CCCB (@cececebe) July 6, 2023

Joves de dos instituts de Barcelona expliquen el seui les sevesal voltant de diferentsen el marc del projectedel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el col·lectiu Androna Cultura. Concretament, es tracta d'adolescents de l'i de l', que a ritme de rap retraten i reivindiquen la vida a aquests barris.El primer dels videoclips, elaborat pelsdel Miquel Terradell es titula Això és el Raval i és el resultat dedurant els quals els nois i noies han retratat el seu dia a dia i"Ei, xaval, això és el raval. Aquest barri és famós a escala universal". Així és com comença la peça musical, que continua ambcom. Un rap amb el qual els joves volen donar una perspectiva diferent dels carrers i els espais comuns, així com de les relacions entre les diferents persones que hi viuen:, "La Rambla del Raval sembla un carnaval, molta vida, molta gent, un espai com cal" o "Aquí la gent ve a fer una vida normal com qualsevol persona, com qualsevol mortal" són algunes de les idees que remarquen.Els altres dos videoclips són Som comunitat , dels Ets benvingut aquí , dels nois i noies de. Aquests últims també han volgut fer una radiografia de l'espai a on habiten des de la seva perspectiva:, "els carrers del meu barri són les arrels de l'esforç on la gent han patit suor" o "hi ha molta diversitat, mai falta la humilitat" són algunes de les premisses que defensen en el seu rap.

