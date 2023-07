​La CUP denuncia des de Ripoll que Vox i Aliança Catalana són el mateix

Combatre l'extrema dreta

“Ni un dia més amb l'extrema dreta a l'Ajuntament de Ripoll”

Laha escollitcom una de les primeres poblacions que han visitat en campanya. No ha estat una elecció casual: des de fa tres setmanes és el municipi més gran de l'Estat governat per l'extrema dreta. En aquest sentit, la formació de l'esquerra independentista ha equiparat. “Fan el mateix: assenyalar els febles i defensar els poderosos”, ha assegurat la diputada Mireia Vehí, cap de llista per Girona.L'avanç de l'extrema dreta no és un fenomen ni català ni espanyol. “La solució de l'últim contra el penúltim no l'han inventat ni Vox ni Aliança Catalana . És comuna en tots els partits ultres d'Europa”, ha assenyalatdes de Ripoll. En aquest sentit, ha considerat que és una recepta “”.La CUP, que es vol alçar com aa l'extrema dreta arreu, assenyala que els ambdós partits tenen en comú que deshumanitzen col·lectius, legitimen la violència, usen les fake news com a estratègia política i l'ús de perfils falsos a les xarxes per assetjar.“Si Aliança Catalana acaba entrant al Parlament s'acabarà aliant amb Vox, ja que comparteixen les mateixes polítiques”, ha assegurat Vehí després queplantegés la possibilitat de fer una coalició que amb altres formacions extraparlamentàries a les properes eleccions.Com es concreta intentar aturar l'extrema dreta el 23-J? Per Mireia Vehí passa per un vot negatiu a qualsevol coalició PP-Vox i a condicionar el suport a Pedro Sánchez aLa CUP ha fet la roda de premsa de campanya a davant de l'Ajuntament de Ripoll, una institució que just avui fa tres setmanes va veure com Sílvia Orriols es convertia en alcaldessa . Per, regidor d'Alternativa-CUP, és imprescindible que “l'extrema dreta no governi ni un sol dia més”.“Nosaltres vam intentar-ho tot fins a l'últim minut del passat 17 de juny”, ha recordat Vilaseca. Considera que ara s'obre unad'acord amb la constitució del, prevista per al cap de setmana vinent. El regidor de l'esquerra independentista ha fet una crida a ERC i Junts a incloure una majoria alternativa al consistori en l'acord de governabilitat de la institució comarcal “Fem una crida perquè es posin d'acord la setmana vinent i posin punt final a aquesta trajectòria de desavinences”. En aquest sentit, ha assenyalat que cada dia amb Aliança Catalana al governen la lluita pels drets socials, l'habitatge digne i serveis públics de qualitat. “L'extrema dreta ha crescut, en part, per l'abandonament crònic del Ripollès”, ha conclòs el regidor cupaire.

