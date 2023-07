📢📽️com veieu 🪳 tot això és producte de la nostra imaginació, els poders públics ho neguen i els que han de defensar als ciutadans no entren a valorar aquest tipus de situacions, com les paneroles, al final, acaben per amagar-se 💩#PortaAPorta #reciclarsiaixino #SantAndreu pic.twitter.com/a0WZj9HiAE — Angel Delgado (@Angel_perfecto1) July 6, 2023

Unafa anar de corcoll al, que ha vist com aquests insectes estan proliferant, ràpidament, per la zona. Concretament, és ala on se n'han pogut veure més, i tal com expliquen veïns i comerciants feia anys que no en veien tantes i de tan. La plaga està provocant alguns entrebancs en el seu dia a dia i, fins i tot, una oficina bancària del barriL'ja ha reforçat ela la zona amb un dispositiu especial, malgrat que afirmen no haver detectat un increment d'aquests insectes a la ciutat i que, de moment,Amb laels insectes proliferen més de pressa i els experts apunten que lesi laafavoreixen les plagues.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola