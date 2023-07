Compromís i Sumar es conjuren per fer «renéixer» un País Valencià empresonat ara per PP i Vox

"Yolanda és una de les nostres"

Vox o Sumar

Catarsi delsobiranista davant la dreta i extrema dreta que han conquerit la Generalitat aquest 28-M, uns resultats que van empènyera presentar-se conjuntament ambper construir un bastió compartit que faci "renéixer de les cendres" la "llibertat" i "dignitat" del territori des del Congrés aquest 23-J. En un acte alde València, una àmplia representació dels candidats de la llista conjunta -encapçalats per la candidata estatali la candidata de Compromíshan cridat a omplir les urnes de vots no només de "resistència", sinó per continuar conquerint drets amb un govern progressista. "Votar a Sumar val per dos. Per garantir i representar a la gent i perquè som la garantia única per tenir un govern de coalició progressista. Sense un Sumar gran, no hi ha govern progressista", ha proclamat Díaz davant d'un públic entregat on no ha faltat el so de laL'indret escollit pel gran acte central no és un terreny qualsevol. El novembre del 2021 Díaz ja hi va fer un acte per presentar Sumar, acompanyada de Mònica Oltra, Ada Colau, Mònica García i Fàtima Hossain. En aquella jornada emmarcada en la gira que la vicepresidenta del govern espanyol feia arreu de l'Estat per presentar el seu projecte, no hi va haver convidats de, el que va escenificar l'inici de laentre les dues formacions. Però en l'acte d'aquest dissabte no hi ha faltat un dels candidats de Podem que s'ha sumat a la coalició valencianista amb Sumar, Txema Guijarro, diputat cap de llista per Alacant. La seva presència ha demostrat d'aquesta manera la necessitat que les esquerres del País Valencià conflueixin juntes: "No venim a resistir, venim a avançar", ha proclamat. Entre el públic, s'han vist diverses samarretes de Podem.Díaz ha demanat omplir les urnes de vots per Sumar, per guanyar per "golejada" davant aquells que "restringeixen drets" al país. Part de la seva intervenció, en castellà, l'ha fet també amb la seva llengua materna, el, reivindicant així que Sumar representa el "" davant del centralisme que suposen, ha assegurat, el PSOE i el PP. En aquest punt ha anunciat una de les seves propostes clau per al País Valencià, la comunitat autònoma pitjor finançada de l'estat espanyol. "Rebeu per habitant 178 euros menys que la mitjana del conjunt del país. Vull ser clara: ens comprometrem a garantir unper a la Comunitat Valenciana ja. Ni el PP ni el PSOE volen arreglar aquest problema, perquè tenen una ànima centralista i tot ho decideixen a Madrid", ha declarat.La cap de llista al País Valencià i representant de Compromís, Àgueda Micó, que pren el relleu a Joan Baldoví -present al Teatre i àmpliament aplaudit a la sala- ha dit que davant els moments difícils, per la governança del PP i Vox a la Generalitat, cal que la gent "estigui a l'altura", i ha assegurat que aquestes eleccions espanyoles suposaran també el punt de partida per "" col·lectivament la Generalitat el 2027. "Recuperarem la dignitat de les nostres institucions des deli l'del nostre país. El vot a Compromís i sumar val doble. És de lluita contra la ignomínia i la indignitat. Ens tindreu al Congrés i al Senat treballant per cadascuna de vosaltres", ha clamat.Ha defensat la coalició amb Sumar, que ha assegurat que permetrà que per primera vegada hi hagi una presidenta -en referència a Díaz- que representi el valencianisme: ", humil. Ha demostrat que vol que sigui la gent normal qui ocupi el poder polític de l'estat espanyol". I ha carregat contra els candidats valencians del PP i el PSOE, que ha assegurat que un cop arriben a Madrid, "deixen de ser valencians i són deixebles de Gènova i Ferraz". "El PP i el PSOE sempre aniran a favor del sistema. Nosaltres som el poble, i només el poble salva el poble", ha afegit.Un altre dels protagonistes de l'acte, que s'ha allargat dues hores, ha estat el candidat número 4 per Sumar a Madrid i figura clau com a representant de Más País,. Ha fet el seu discurs en català -el coneix i domina després d'haver viscut una temporada a Girona-, i ha lamentat que el moment que viu el territori és "injust" després de la feina feta des de les esquerres, però ha cridat a "" el "millor" País Valencià."Sou ciutadans d'un país que té una llarga història de. Que s'ha aixecat quan ha caigut. Necessitem molt del País Valencià alegre i combatiu per guanyar un govern que garanteixi un futur digne per tothom. Som Sumar, i ja som aquí per respondre a una demanda d'una part molt ampla de la nostra societat". A més, ha assegurat que el PSOE s'equivoca quan planteja les eleccions com uns comicis per "no retrocedir", perquè segons Errejón no n'hi ha prou amb això. "El vot de Sumar no és de la por ni la resignació, és el vot de l'esperança", ha proclamat.Més enllà dels principals representants, han pres la paraula veus diverses de la candidatura. Totes elles han reivindicat ladavant del procés de censura que es comença a viure després dels resultats del 28-M., provinent d'Iniciativa i número dos per València, ha assegurat que aquestes eleccions no van a "resistir" sinó a ampliar drets, i ha reivindicat les polítiques feministes de l'última legislatura espanyola, que han servit per posar "al centre la vida". També el número tres,i provinent d'Izquierda Unida ha cridat a disputar la "batalla de les idees" i ha defensat que la candidatura conjunta representa "apertura" i la València que vol "recuperar la il·lusió"., de Compromís i número dos d'Alacant, ha advertit que al sud del País Valencià o obté un escó Sumar, o l'obté la ultradreta, i per això ha demanat la mobilització de l'esquerra: "O soc jo diputada, o serà un senyor de Vox". De la mateixa manera ho ha plantejat, també de Compromís i número dos per Castelló, que ha fet una comparativa entre el seu candidat i el dels ultres: "Ens juguem la vida, toca escollir entre un metge rural o un militar franquista".

